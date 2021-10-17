أول مرة مباراة للكرة الشاطئية بين منتخب الكويت ومنتخب الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهد شاطئ إسحق حلمى شرق الإسكندرية ، أول مباراه فى كرة القدم الشاطئية ، بين المنتخب الوطنى لدولة الكويت ، والمنتخب المصرى ، وذلك استعدادا للبطوله الإفريقية لمنتخب مصر و البطولة الأسيوية لمنتخب الكويت.

بدأت المباراة بالنشيد الوطني لدولتي الكويت و مصر، وجاءت بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ،و كابتن حسين اسماعيل المدير التنفيذى لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم ،كابتن عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم،و العميد صبحي الصاوي عضو مجلس إدارة منطقة الإسكندرية لكرة القدم.

و المباراه ثلاث اشواط ، كل شوط 12دقيقة وتأتى فى إطار الماتشات الودية لدولة الكويت استعدادا للبطولة الاسيويه.

و قد شهد الشاطئ افتتاح أول ملعب راكت على شواطئ الإسكندرية، وقال اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الملعب جاء كأول ملعب مخصص للرياضيات الشاطئية خاصة لعبة الراكت الشهيرة بالإسكندرية، وهو محاط بشبكة حفاظا على خصوصية المصطافين على الشاطئ .

وأوضح جمال رشاد، أن هناك انشطة مماثلة سوف تقام قريبا على شواطئ الإسكندرية خاصة الشواطئ ذات المساحة الرملية الشاسعة، والتى تسمح بإقامة الأنشطة عليها، حيث سيتم افتتاح ملعب للكرة الطائرة، مؤكدا أن الهدف هو عودة شواطئ الإسكندرية لتكون شواطئ جاذبة للمصطافين من جميع محافظات مصر.



أول مرة مباراة للكرة الشاطئية بين منتخب الكويت و منتخب الاسكندرية (2)



أول مرة مباراة للكرة الشاطئية بين منتخب الكويت و منتخب الاسكندرية (3)



أول مرة مباراة للكرة الشاطئية بين منتخب الكويت و منتخب الاسكندرية (4)



أول مرة مباراة للكرة الشاطئية بين منتخب الكويت و منتخب الاسكندرية (5)