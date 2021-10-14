أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 14-10-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 14-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد تباينت خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 711.620 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المنصورة للدواجن، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، البدر للبلاستيك، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، رواد السياحة-رواد. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المنصورة للدواجن، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، البدر للبلاستيك، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، رواد السياحة-رواد.

البورصة تربح 3.2 مليار جنيه تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 711.620 مليار جنيه. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 711.620 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 356.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.8 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.93%، والعرب على 8.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 64.9 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 96.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.6 مليون جنيه، 152.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 10995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3593 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4586 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1106 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 55.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.56%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.63%.

- ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 6.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 13.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.69%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 43.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.86%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.483 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.60%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 26.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.88%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 1.616 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 24.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.85%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.783 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.81%.