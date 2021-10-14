أخبار البورصة اليوم الخميس 14-10-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 14-10-2021، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 711.620 مليار جنيه.



إيقاف تداول 9 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المنصورة للدواجن، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، البدر للبلاستيك، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، رواد السياحة-رواد. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، المنصورة للدواجن، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، البدر للبلاستيك، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، رواد السياحة-رواد.

البورصة تربح 3.2 مليار جنيه تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 711.620 مليار جنيه. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 711.620 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 356.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.8 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.93%، والعرب على 8.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 64.9 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 96.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.6 مليون جنيه، 152.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 10995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3593 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4586 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1106 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، 15084 سهم، 5.9 مليون سهم، 3738 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 4098 سهم، كما باعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 75.9 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، 15084 سهم، 5.9 مليون سهم، 3738 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 4098 سهم، كما باعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 75.9 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 5.6 مليون سهم، مليون سهم، 6.2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة ببنك كريدي أجريكول مصر 52146 سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 50 سهم.

وأعلنت شركة المنصورة للدواجن، بيع المساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب عدد 25.4 مليون سهم بسعر 1.685 جنيه بقيمة إجمالية 42.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمه من 6.71%، إلى 0.4324%.



اميرالد أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، المصدرة لعدد 45 مليون سهم بنسبة 10.59% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 1.28 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 57.5 مليون جنيه، ويكون سعر الفتح للسهم (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ الطرح العام و الخاص البالغ 1.28 جنيه، ويتم بدء التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول 18 أكتوبر الجاري دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بهم خلال تلك الجلسة فقط وعلى أن يتم التداول على الورقة المالية اعتبارًا من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

ويتم إدراج أسهم الشركة ضمن القائمة (أ) للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة متخصصة عليها اعتبارا من جلسة تداول 19/10/2021 (يوم العمل التالى ليوم بدء التداول على الورقة المالية).



راكتا أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، تسلمها الدراسة الفنية والمالية لتطوير خطوط إنتاج ومرافق الشركة من شركة C2C الهندية بقيمة 172.7 مليون دولار.



أوراسكوم كونستراكشون أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، أن التحالف الذي يجمع بين كلًا من أوراسكوم للإنشاءات وToyota Tsusho Corporation/Eurus Energy Holding (شركة يابانية) و ENGIE (شركة فرنسية)، قد وقع اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) لتطوير وإنشاء وتشغيل محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجا وات في رأس غارب في مصر لمدة 20 عامًا، وتمتلك شركة أوراسكوم للإنشاءات حصة 25% من المشروع وستقوم بتنفيذ أعمال البناء، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء بغضون 30 شهرًا وذلك بعد اكتمال الإغلاق المالي. أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، أن التحالف الذي يجمع بين كلًا من أوراسكوم للإنشاءات وToyota Tsusho Corporation/Eurus Energy Holding (شركة يابانية) و ENGIE (شركة فرنسية)، قد وقع اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) لتطوير وإنشاء وتشغيل محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجا وات في رأس غارب في مصر لمدة 20 عامًا، وتمتلك شركة أوراسكوم للإنشاءات حصة 25% من المشروع وستقوم بتنفيذ أعمال البناء، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء بغضون 30 شهرًا وذلك بعد اكتمال الإغلاق المالي.

ايجيترانس

أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارية-ايجيترانس، عدم الاستمرار في نظر العرض المقدم من شركة حسن علام يوتيليتيز هولدنج بي في للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم الشركة، وذلك نظرًا لتعذر الوصول إلى اتفاق على سعر عادل لتنفيذ الصفقة، وذلك حفاظًا على حقوق المساهمين وقيمة الشركة.



الرقابة المالية أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، صدور قرار رئيس الهيئة رقم (1443) لسنة 2021 بوقف شركة ريجنت لتداول الأوراق المالية وجاري استكمال السير في إجراءات المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخيص، مع العلم بأن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية رقم (104) لسنة 2014.

كما قررت الهيئة، إيقاف التداول على أسهم شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات لحين رد الشركة على استفسارات الهيئة بشأن بعض الملاحظات الخاصة بالقوائم المالية ومدى وجود مستجدات تؤثر على نشاط الشركة ونتائج أعمالها.