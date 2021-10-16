ننشر مواعيد انتخابات غرف اتحاد الصناعات لدورة 2021/2025

كتب إسلام سعيد

حصل اليوم السابع على الجدول النهائي لانتخابات الغرف الصناعية لدورة 2021/2025، حيث تبدأ الانتخابات 3 نوفمبر 2021 إلى 28 نوفمبر من الشهر ذاته.

ومن المقرر إجراء انتخابات غرفتي الملابس الجاهزة والتطوير العقاري يوم 3 نوفمبر 2021، وإجراء انتخابات غرفتي البترول والتعدين وغرفة الحرف اليدوية يوم 4 نوفمبر، كما سيتم عقد انتخابات غرفة منتجي الأخشاب والأثاث يوم 7 نوفمبر.

وسيتم عقد انتخابات غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل يوم 8 نوفمبر، على أن تجرى انتخابات غرفة الصناعات النسيجية يوم 9 نوفمبر 2021، ويتم إجراء انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 10 نوفمبر 2021، وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية يوم 11 نوفمبر 2021.

وتجرى انتخابات غرفة الطباعة والتغليف يوم 14 نوفمبر، وغرفة صناعة السينما يوم 15 من نفس الشهر، وغرفة صناعة الحبوب 16 نوفمبر 2021، والصناعات الهندسية يوم 17 من نوفمبر، وتعقد انتخابات غرفة دباغة الجلود 18 نوفمبر.

وتعقد غرفة مواد البناء انتخاباتها يوم 21 نوفمبر وصناعة الجلود 22 نوفمبر 2021 والصناعات الغذائية يوم 24 نوفمبر والصناعات المعدنية 25 نوفمبر، والصناعات الكيماوية 28 نوفمبر 2021.

ووفق قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، تقسم الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى 3 فئات وهي منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.

وتصنف المنشآت الصناعية وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمنشآت التى يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة التى يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المؤسسات التى يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه.