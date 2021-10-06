غرفة منتجات الأخشاب والأثاث تشارك في معرض تراثنا للعام الثانى

كتب إسلام سعيد

تشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، فى معرض " تراثنا " للحرف اليدوية والتراثية والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الثالث على التوالى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،والمقرر افتتاحه يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021.

وصرح المهندس أحمد حلمي – رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، بأن مشاركة الغرفة بمعرض تراثنا هي المرة الثانية، منوها انها تأتي بغرض تشجيع الشباب المبدع في مصر على تسويق منتجاتهم المتميزة بمعرض مهم و فعال، علاوة على تعريف المجتمع المصري بإمكانيات شباب المصنعين ومدى امكانياتهم في انتاج منتجات متنوعة سواء كلاسيكية أو مودرن أو تراثية بالإضافة الي منتجات الديكور والبراويز الخشبية.

وقال حلمي في بيان اليوم ان الغرفة تشارك بجناح تم تصميمه ليناسب فاعليات المعرض الذى يضم أكثر من 40 قطعة أثاث وديكور لأكثر من 20 مصنع من القاهرة، دمياط، سوهاج، وذلك على مساحة 182 مترا، وقد قامت الغرفة بدفع كافة تكاليف المعرض، ويأتي ذلك في إطار دعم تشجيع الغرفة لشباب الصناع وتعريف السوق المصري بمنتجاتهم الرائعة، وايضا تعريف الصناع على كيفية تسويق منتجاتهم.

يشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض تراثنا للعام الثالث على التوالى حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.