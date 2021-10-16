نقابة العاملين بالبناء تعد لعقد جمعية عمومية استعدادا للانتخابات العمالية

كتبت ــ آية دعبس

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إجراء تعديل للوائح المالية للنقابة وكذلك اللجان النقابية التابعة لها في لائحة موحدة في ضوء قانون المنظمات النقابية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة بمقر مصيف العاملين بمدينة مرسى مطروح، بحضور عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة، وعاطف أبا زيد، أمين الصندوق، وأعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد جمعية عمومية للنقابة نهاية شهر نوفمبر أو مطلع شهر ديسمبر قبل إجراءات الانتخابات العمالية المتوقع لها في مايو 2022.

واستعرض الاجتماع أزمة اللجان المهنية فيما يتعلق بشئون العضوية والتداخل بين النقابات العمالية المختلفة فيما يتعلق بالتصنيف المهني.

كما وافق مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، على اعتماد ميزانية النقابة ومركز التدريب المهني المتطور لعام 2020.

واتفق أعضاء مجلس الإدارة، على مواصلة تقديم الدعم القانوني لكافة العاملين بقطاع التشييد والبناء سواء المنتمين للجان النقابية أو الأفراد من العمالة غير المنتظمة.

كما استعرض اجتماع مجلس الإدارة تفاصيل زيارة وفد الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، لشركة المقاولين العرب، والاضطلاع على تجربتها في المشروعات القومية الكبرى، فضلا عن الدور الذي تقوم به في دعم العاملين، فضلا عن توفير فرص عمالة غير منتظمة.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أنه في ضوء الزيارة كان هناك انطباع جيد عن الأوضاع داخل الشركة وتحديدا فيما يتعلق بالعمالة.

وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد الدولى لعمال البناء والأخشاب بصدد عمل اتفاقية إطارية لدعمها في أفريقيا، لاسيما وأن الشركة تقوم بدور كبير في القارة السمراء من خلال عدد من المشروعات.