نائب محافظ القليوبية يرأس اجتماع وحدة السكان بالمحافظة.. اعرف التفاصيل

القليوبية - إبراهيم سالم

ترأس الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماع وحدة السكان بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمتابعة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وذلك بتكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أن الاجتماع جاء بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية ورئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، ورضا عبد الرحيم مدير وحدة السكان بالمحافظة، والدكتور سيد الدبيس مدير مركز المعلومات، ونجلاء الفرماوى مدير المبادرات الشبابية وحقوق الإنسان ومنسق وحدة السكان بالقليوبية، ومديرى ومنسقى وحدة السكان بكافة الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، وممثلى الجهات الشريكة من مديريات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة وممثل الأزهر الشريف بالمحافظة.

وتضمن الاجتماع عرضا تقديميا لإنجازات وحدة السكان من رئيس وحدة السكان بالمحافظة عن العام الماضي، كما تضمن الاجتماع التعريف بأبعاد للقضية السكانية ومحاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، ودور قوة العمل السكانية فى الرصد والتنسيق والمتابعة.

كما ناقشت الدكتورة فاطمة جيل، مؤشرات المتابعة والتقييم للمحافظة لتحديد أولويات القضايا بالمراكز وكيفية وضع خطط لحلها من خلال مناقشة القضايا والحلول مع اللجان السكانية التنسيقية التى يجب الإسراع فى تشكيلها وفقا لتعليمات وزير التنمية المحلية والتنسيق ومتابعة الأنشطة لتحقيق مؤشر الأداء.

وخلال الاجتماع وجه نائب المحافظ، الشكر لممثلى وزارة التنمية المحلية على تقديم الدعم المستمر لوحدة السكان بالمحافظة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية لرصد أوجه القصور والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لها، كما أكد نائب المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لجهود الوحدة بالوحدات القروية للتأكد من تطبيق المعايير القياسية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية تنفذه وزارة التنمية المحلية فى 21 محافظة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وهو أحد المشروعات التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيراً لمجابهة الزيادة السكانية غير المبررة والتى تلتهم كل موارد التنمية، وتجعل المواطن لا يشعر بثمارها، ولتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان 2030.



نائب محافظ القليوبية يرأس اجتماع وحدة السكان بالمحافظة



نائب محافظ القليوبية يرأس اجتماع وحدة السكان بالمحافظة



نائب محافظ القليوبية يرأس اجتماع وحدة السكان بالمحافظة