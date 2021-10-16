فوائد اللوز المنقوع.. من إنقاص الوزن للوقاية من سرطان الثدى

كتبت مروة هريدى

اللوز أحد أنواع المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية، كما أنه مصدر ممتاز للألياف والبروتينات وفيتامين E والمغنيسيوم والمنجنيز والنحاس والفوسفور وغيرها، وتساعد كل هذه العناصر الغذائية في إنقاص الوزن وتحسين صحة العظام والمزاج وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري.



نقع اللوز أفضل من تناوله خام

وفي حين أنه لا يوجد ضرر من تناول اللوز غير المنقوع، إلا أن تناول اللوز المنقوع والمقشر له العديد من الفوائد الصحية التى تفوق اللوز غير المنقوع، وهناك أسباب تدفعك لتناول اللوز المنقوع لتحقيق أقصى فائدة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. أسباب تجعل تناول اللوز المنقوع أفضل:



يحسن الهضم

اللوز المنقوع سهل الهضم وأفضل من اللوز الخام أو المحمص، أي شيء منقوع يسهل مضغه ويكون أكثر نعومة وسهل تفكيكه من جانب الجهاز الهضمي، حيث تتضاعف فوائد اللوز عند نقعه.



اللوز المنقوع

تحقيق تغذية إضافية



يتحسن توافر العناصر الغذائية في اللوز عند نقعه وتتحسن فوائد مضادات الأكسدة والألياف، حيث يزيل النقع أيضًا الشوائب التي يمكن أن تمنع امتصاص بعض العناصر الغذائية.



فوائد اللوز

يحسن فقدان الوزن



اللوز المنقوع يطلق إنزيمات مثل الليباز، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على إنقاص الوزن، وبالتالي، إذا كنت تتبع خطة لإنقاص الوزن، فيجب أن تناول اللوز المنقوع مع وجبات الطعام أو كوجبة خفيفة.

الوقاية من سرطان الثدى



استهلاك كميات أكبر من اللوز يحمى من الإصابة بسرطان الثدى، حيث يزيد اللوز من مستويات مضادات الأكسدة في الجسم، ويخفض ضغط الدم ويحسن تدفقه.