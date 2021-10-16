اليوم السابع
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السبت، 16 أكتوبر 2021 10:52 م
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صحة الدقهلية تعلن بدء عمل مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا

السبت، 16 أكتوبر 2021 06:32 م
صحة الدقهلية تعلن بدء عمل مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا لقاح كورونا - أرشيفية
الدقهلية - مرام محمد

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أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء عمل مراكز للتطعيم بمقرات (المحاكم، الشهر العقارى، إدارات المرور)، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بكافة الجهات، وفي إطار الجهود المبذولة من وزارة الصحة والسكان وتعاونها مع أجهزة الدولة المختلفة لتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بهدف الحفاظ على الوضع الوبائي للفيروس داخل البلاد.
 
 
 
وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم توفير فريق طبي ثابت يوميا في جميع الجهات، للبدء في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بتلك المراكزابتداءا من اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر.
 
 
 
وأشار "مكى"، إلى أن التطعيم يشمل الموظفين بهذه الجهات وكذلك المواطنين المترددين لتلقي الخدمات وحث الجميع للتوجه لمراكز اللقاحلتلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدا حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين بتوفير كافة أنواع اللقاحات مجانابجميع مراكز اللقاح على مستوى المحافظة.
 
 
 
 
 

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