رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 133960 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34060 طنا تشمل : 236 طن رمل و 1252 طن فلوسبار و 7000 طن ملح و 3450 طن مولاس و 8300 طن يوريا و 7400 طن فوسفات و 5282 طن داى امونيوم و 1140 طن نترات أمونيوم .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52154 طن تشمل : 10584 طن قمح و 6700 طن سكر و 1380 طن ابلاكاش و 1650 طن بسلة و 11300 طن خردة و 3664 طن فول و 13000 طن سلاج و 3876 طن صاج .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 546 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( ليمون و بصل و أعشاب ) و فواكه ( رمان ) يتم تصديرها إلى كل من الأمارات و سلوفينيا و هولندا و سريلانكا و بريطانيا و ايطاليا و بنجلاديش .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 861 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1952 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 133960 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 143084 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2505 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3007 شاحنات .