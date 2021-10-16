تخلص من انسداد الأنف فى موسم الأنفلونزا بـ5 علاجات منزلية فعالة

كتبت مروة هريدى

يتوقع الأطباء زيادة فى عدد حالات المصابين بالأنفلونزا هذا العام مقارنة بالعام الماضى، حيث وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) كانت حالات الأنفلونزا فى 2020 منخفضة بشكل غير عادي، بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذها الناس حول العالم للوقاية من فيروس كورونا، ومع ذلك، مع توافر اللقاحات وانخفاض عدد حالات الإصابة بكوفيد 19، أصبح الناس أقل حرصًا من العام الماضى، ما أدى إلى زيادة مفاجئة في عدد حالات الأنفلونزا.



علاجا انسداد الانف فى المنزل

بعض أعراض الأنفلونزا الشائعة التي يعاني منها الأشخاص هي الحمى الخفيفة والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وآلام الجسم وفي بعض الحالات مشاكل في المعدة، ولكن يعد انسداد الأنف العرض الأكثر شيوعًا عند الإصابة بالأنفلونزا، والتي يمكن أن تلحق خسائر فادحة بالجسم إذا تُركت دون علاج، وإليك بعض العلاجات المنزلية الفعالة للتخلص من انسداد الأنف، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف أنديا".





تناول الماء الدافئ أو السوائل وحافظ على رطوبتك

الماء الدافئ هو أفضل علاج لأعراض البرد والأنفلونزا وخاصة انسداد الأنف، إلى جانب الحفاظ على رطوبتك من خلال شرب الكثير من الماء والسوائل، حيث يمكن أن يساعد كوب من الماء الدافئ والزنجبيل الساخن والشاي الأخضر في تخفيف احتقان الأنف، هذا يعمل على تهدئة الأغشية الملتهبة بالأنف والحلق، كما يخفف المخاط الذي قد يتسبب في انسداد الأنف.



مشروبات دافئة

استنشاق البخار

انسداد الأنف يحدث بسبب التهاب في الأوعية الدموية للجيوب الأنفية، ويمكن أن يساعد استنشاق البخار الدافئ فى التهدئة والراحة وتليين المخاط في الممر الأنفي.

لاستنشاق البخار، ضع الماء المغلي في وعاء، ثم ضع وجهك على الوعاء بمنشفة فوقه، وتنفس لمدة خمس إلى عشر دقائق.



استنشاق البخار

بخاخ محلول ملحي للأنف

تعتبر بخاخات المحلول الملحي طريقة رائعة لتنظيف ممر الأنف عند الإصابة بالأنفلونزا أو الزكام، ويمكن شراؤه بدون وصفة طبية، حيث يساعد الماء المالح على التخلص من انسداد الأنف، ولكن بشرط التكرار لتحقيق نتائج جيدة.



محلول الملح

الطعام الحار يفتح ممر الأنف

إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لعلاج انسداد الأنف، فقد يكون تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أحد تلك الخيارات، حيث يحتوي الفلفل الحار على عنصر يسمى الكابسيسين، وهو معروف بتأثيره في إنتاج الحرارة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فتح ممر الأنف وتقليل الالتهاب وتخفيف الانسداد.



الاطعمة الحارة لعلاج انسداد الانف

استخدم ضغطًا دافئًا على أنفك

يمكن تخفيف أعراض احتقان الأنف بمساعدة الضغط الدافئ، حيث يمكن أن يساعد وضعه على أنفك فى علاج الانسداد.

تحتاج إلى نقع منشفة في ماء دافئ، ثم عصرها من الماء وضعه على أنفك وجبينك، حيث ستعمل الحرارة والدفء على تهدئة أي ألم وعلاج انسداد الأنف بشكل فعال.