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براءة نجلى المنتج أحمد السبكى من تهمة حيازة هيروين بقصر النيل

السبت، 16 أكتوبر 2021 02:22 م
براءة نجلى المنتج أحمد السبكى من تهمة حيازة هيروين بقصر النيل هيئة المحكمة
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام  ببراءة نجلى المنتج أحمد السبكى من تهمة حيازة مواد مخدرة. 
 
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت سابقا  بالسجن غيابيًا بالمشدد 15 سنة، للمتهمين  بتهمة حيازة مخدرات، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 سنوات. 
 
وأنكر المتهمان أمام النيابة حيازتهما للمضبوطات، وقالا إنهما كانا فى حفل زفاف في أحد الفنادق.
 
 وكانت قوة من رجال الشرطة استوقفت نجلي المنتج الفنى أحمد السبكى في أحد الأكمنة أثناء عودتهما من حفل زفاف، وبتفتيش السيارة التى يستقلانها عثرت على عدة لفافات من مخدر الهيروين، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ عليهما، وعرضهما على النيابة التى تولت التحقيق بالقضية.
 

محاكمة نجلى السبكى

الحكم على نجلى احمد السبكى

أخبار الحوادث

جنايات القاهرة

نجلى السبكى

تجارة المخدرات

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