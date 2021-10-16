اليوم السابع
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السبت، 16 أكتوبر 2021 12:54 م
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الطماطم بـ8 جنيهات والجوافة والموز بـ10.. استقرار أسعار الخضار والفاكهة بالصعيد

السبت، 16 أكتوبر 2021 12:37 م
الطماطم بـ8 جنيهات والجوافة والموز بـ10.. استقرار أسعار الخضار والفاكهة بالصعيد سوق الخضراوات والفواكه
قنا - صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أحد الأسواق فى محافظة قنا، لعرض أنواع وأسعار الخضروات التى شهدت استقرارا فى الأسعار عن الأمس.

قال محمود على، أحد البائعين، إن أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة، حيث وصل سعر الطماطم إلى 8 جنيهات للكيلو، والشطة 10 جنيهات للكيلو، والباذنجان 5 جنيهات للكيلو، والخيار 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس 10 جنيهات للكيلو.

وأوضح البائع أن سعر كيلو المانجو استقر عند 20 جنيها، والتين 15 جنيها للكيلو، والجوافة 10 جنيهات للكيلو، والموز 10 جنيهات للكيلو، والتفاح 25 جنيها، والعنب 10 جنيهات للكيلو.

وقال أحد بائعى الخضراوات، أن أسعار الجرجير، و الكسبرة، والبقدونس، والخس والفجل، والبصل والنعناع، مستقرة وتتراوح من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.

 


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