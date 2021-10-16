الرئيس للمصريين: «احلموا معايا.. ليه راضيين بقالب طوب تحطوه وخلاص» غدا باليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس للمصريين: «احلموا معايا.. ليه راضيين بقالب طوب تحطوه وخلاص».

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس يفتتح عددا من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة ويؤكد: مواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية قضية دولة.. الدولة فى حاجة إلى 3 تريليونات جنيه لتوفير 5 إلى 6 ملايين وحدة سكنية فى إطار مواجهة البناء غير المخطط

موازنة الدولة تتحمل 180 مليار جنيه سنويا لمدة 30 عاما لحسم قضية المعاشات

الرئيس للمصريين: «احلموا معايا.. ليه راضيين بقالب طوب تحطوه وخلاص».. فى الدلتا الجديدة وسيناء هناك تخطيط متكامل بحيث تتواجد كل الخدمات.. ونحرص على إنشاء مناطق خدمية وحرفية لتوفير فرص عمل.. ربنا جعلنى مسؤول عن البلد دى كرب أسرة.. ورب الأسرة ينفق ومسؤول أمام الله عن كل شيء

مصر خسرت 400 مليار دولار عام 2011 بسبب قضية الوعى.. طرح قضية إعادة تنظيم الدعم هدفه التوفير الصح ولكى تعطى الدولة كل إنسان حقه.. والرقمنة بتخلينا نشوف كويس.. وليا بطاقة باسمى بيتصرف بيها تموين فى المنيا