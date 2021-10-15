1097 قرية تشهد تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب ضمن مبادرة حياة كريمة

كتبت أسماء أمين

تنفذ مبادرة "حياة كريمة "مشروعات مياه الشرب فى 1097 قرية ، و104 قرى تم اتمام مشروعات مد وتدعيم الشبكات بها.

تعمل المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصرى على تطوير أكثر من 4200 قرية على مدى ثلاث سنوات، بتكلفة تزيد عن 52 مليار دولار أمريكى وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية،عدد من المحاور منها التنمية الاجتماعية، والثقافية والبيئية، وتحسين جودة الحياة، بما في ذلك المياه والصرف الصحي.

وتعد المبادرة الرئاسية أكبر مبادرة تنموية فى العالم من حيث التمويل الذى يصل إلى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، ومن حيث المستفيدين من التدخلات التنموية للمبادرة والذين يصل عددهم إلى 58 مليون نسمة، وهو ما يعكس أكبر عملية لتحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن "حياة كريمة" تحقق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.