موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 15-10-2021..تراجع أسعار الذهب

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 15-10-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، بحوالي 5 جنيهات، بمستهل تداولات اليوم، على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا دون 1800 دولار، وإعلان مصلحة الضرائب المصرية، عمل مركز كبار الممولين غدًا السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري، في مواعيد العمل الرسمية، وذلك لاستقبال الممولين الذين تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى المركز.



أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، هبوطا بحوالى 5 جنيهات، بمستهل تداولات اليوم، على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا دون 1800 دولار، ليتراجع سعر عيار 21 إلى مستويات 780 جنيهًا للجرام. شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، هبوطا بحوالى 5 جنيهات، بمستهل تداولات اليوم، على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا دون 1800 دولار، ليتراجع سعر عيار 21 إلى مستويات 780 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6240 جنيهًا.

أونصة الذهب 1780 دولارا.



مركز كبار الممولين بالضرائب يستقبل المنقولين من الشركات المساهمة غدًا أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عمل مركز كبار الممولين غدًا السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري، في مواعيد العمل الرسمية، وذلك لاستقبال الممولين الذين تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى المركز، بناء على تعليمات رئيس المصلحة. أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عمل مركز كبار الممولين غدًا السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري، في مواعيد العمل الرسمية، وذلك لاستقبال الممولين الذين تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى المركز، بناء على تعليمات رئيس المصلحة.

وقالت المصلحة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن مسؤولي مركز كبار الممولين سيتولون شرح منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة للعملاء الجدد وتسليمهم الأكواد الجديدة الخاصة بهم، وذلك تيسيرًا عليهم ولإمدادهم بالمعلومات وتقديم التوعية اللازمة لهم، لافتة إلى أن عدد هذه الشركات يبلغ 493 شركة .

أضافت المصلحة، أن مأمورية الشركات المساهمة قامت بإرسال بريد إلكتروني لهذه الشركات لإعلامهم بأنه تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى مركز كبار الممولين.

450 مليون يورو صادرات مصر لأسبانيا فى 6 شهور بنسبة زيادة 69% ارتفعت الصادرات المصرية للسوق الأسباني، لتبلغ 450.7 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 266.4 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 69.1%، جاء ذلك بحسب أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة من المكتب التجاري بالعاصمة الاسبانية مدريد، حول مؤشرات أداء الصادرات المصرية للسوق الأسباني خلال النصف الأول من العام الجاري. ارتفعت الصادرات المصرية للسوق الأسباني، لتبلغ 450.7 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 266.4 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 69.1%، جاء ذلك بحسب أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة من المكتب التجاري بالعاصمة الاسبانية مدريد، حول مؤشرات أداء الصادرات المصرية للسوق الأسباني خلال النصف الأول من العام الجاري.

ومن جانبه قال المستشار تجارى أحمد نصر رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الإسبانية مدريد، إن أهم بنود الصادرات المصرية التي شهدت زيادة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2021 تضمنت الحديد الزهر والحديد والصلب بقيمة 145.3 مليون يورو مقارنة بنحو 25.3 مليون يورو بنسبة زيادة بلغت 472.4%، ومثلت 32.2%من قيمة الصادرات المصرية للسوق الإسباني.

بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور بالإسكندرية أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور، والتى تضم وحدة معالجة البوتاجاز الجديدة ومحطة الكهرباء ومحطة معالجة المياه الجديدتين لخدمة مشروع التوسعات الجارى الإسراع بأعماله التنفيذية حالياً. أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور، والتى تضم وحدة معالجة البوتاجاز الجديدة ومحطة الكهرباء ومحطة معالجة المياه الجديدتين لخدمة مشروع التوسعات الجارى الإسراع بأعماله التنفيذية حالياً.

وأكد "الملا"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على أن خطة زيادة طاقات مصافى التكرير القائمة أنجزت عدداً من المشروعات الهامة ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة طاقات التكرير بمصر للمزيد من تأمين إمدادات المنتجات البترولية بالسوق المحلى، مشيراً إلى أن الإسراع بتنفيذ المشروعات وتشغيلها تباعاً ينعكس على كافة المؤشرات المتعلقة بالاستثمار بداية من تقليل الاستيراد وزيادة الكميات المنتجة محلياً من المنتجات البترولية وإضافة منتجات عالية الجودة للمنتجات التى يتم ضخها عبر الشبكة القومية لنقل الخام والمنتجات البترولية ، كما أنها تعطى دلالات قوية على جاذبية الاستثمار فى المشروعات البترولية.