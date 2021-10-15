مركز كبار الممولين بالضرائب يستقبل المنقولين من الشركات المساهمة غدًا

كتب أحمد يعقوب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عمل مركز كبار الممولين غدًا السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري، في مواعيد العمل الرسمية، وذلك لاستقبال الممولين الذين تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى المركز، بناء على تعليمات رئيس المصلحة.

وقالت المصلحة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن مسؤولي مركز كبار الممولين سيتولون شرح منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة للعملاء الجدد وتسليمهم الأكواد الجديدة الخاصة بهم، وذلك تيسيرًا عليهم ولإمدادهم بالمعلومات وتقديم التوعية اللازمة لهم، لافتة إلى أن عدد هذه الشركات يبلغ 493 شركة .

أضافت المصلحة، أن مأمورية الشركات المساهمة قامت بإرسال بريد إلكتروني لهذه الشركات لإعلامهم بأنه تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى مركز كبار الممولين.