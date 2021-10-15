أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6240 جنيهًا.

أونصة الذهب 1780 دولارا.

وسجلت أسعار الذهب على مدار يومين قفزة كبيرة خلال الـ48 ساعة الماضية، وهناك توقعات بتغيرات الأسعار خلال الساعات القادمة فى ظل ترقب بعض الأحداث الاقتصادية فى بعض الدول والتى نستعرضعا فى السطور التالية.

ومن المقرر اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 إعلان مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر التصنيع فى ولاية نيويورك والقراءة الأولية لثقة المستهلك من جامعة ميشيجان فى الولايات المتحدة واجتماعات صندوق النقد الدولى.

سعر أونصة الذهب فى البورصات العالمية ارتفع أمس من 1760 دولارا بنهاية تداولات إلى 1800 دولار، ولاقى الذهب دعمًا كبيرًا من مخاوف موجات التضخم التى ضربت دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وهبط الذهب إلى مستويات 1780 دولارا.