اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أكتوبر 2021 06:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 01:27 م
أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام محلات ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، هبوطا بحوالى 5 جنيهات، بمستهل تداولات اليوم، على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا دون 1800 دولار، ليتراجع سعر عيار 21 إلى مستويات 780 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام
 
عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.
 
عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 6240 جنيهًا.
 
أونصة الذهب 1780 دولارا.
 

وسجلت أسعار الذهب على مدار يومين قفزة كبيرة خلال الـ48 ساعة الماضية، وهناك توقعات بتغيرات الأسعار خلال الساعات القادمة فى ظل ترقب بعض الأحداث الاقتصادية فى بعض الدول والتى نستعرضعا فى السطور التالية.

ومن المقرر اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 إعلان مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر التصنيع فى ولاية نيويورك والقراءة الأولية لثقة المستهلك من جامعة ميشيجان فى الولايات المتحدة واجتماعات صندوق النقد الدولى.

سعر أونصة الذهب فى البورصات العالمية ارتفع أمس من 1760 دولارا بنهاية تداولات إلى 1800 دولار، ولاقى الذهب دعمًا كبيرًا من مخاوف موجات التضخم التى ضربت دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وهبط الذهب إلى مستويات 1780 دولارا.

 


سعر الذهب

اسعار الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 21

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة