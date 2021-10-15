اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل عشرات الحوثيين فى عمليات للجيش اليمنى جنوب مأرب والجوف

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 09:02 م
مقتل عشرات الحوثيين فى عمليات للجيش اليمنى جنوب مأرب والجوف عناصر من الجيش اليمنى
أ ش أ

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قُتل العشرات من جماعة الحوثى فى كمين محكم لمجموعة من عناصر جماعة الحوثى نفذته قوات الجيش اليمنى جنوب محافظة مأرب، كما قتل وأصيب العشرات من الحوثيين بنيران قوات الجيش شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

 

وقالت الفضائية اليمنية، إن عناصر من جماعة الحوثى حاولت التسلل جنوب محافظة مأرب إلا أن قوات الجيش قابلتها وهاجمت عناصرها.

 

وأضافت أن قوات الجيش رصدت محاولة تسلل لجماعة الحوثى باتجاه أحد المواقع العسكرية بجبهة قناو، لتقع تلك العناصر فى كمين محكم لأبطال الجيش والمقاومة.

 

 


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