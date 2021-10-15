محافظ الفيوم: لدينا 23 مدرسة دخلت الخدمة ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن هناك 23 مدرسة دخلت الخدمة ضمن مبادرة حياة كريمة، مضيفًا أن العمل بدأ فى المدارس مارس الماضى، وتم الانتهاء منها فى أغسطس 2021.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد أبو زيد عبر برنامجه "المبادرة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك 70 مدرسة دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، لافتا إلى أن المدارس مجهزة على أعلى مستوى، وتم توصيلها على الإنترنت، وبها كراسى على مستوى راقى جدا يليق بجمهوريتنا الجديدة.

وتابع: "المبادرة تتحرك بشكل سريع جدا، وكل أسبوع يوجد زيارة للمشروع، ويوجد هناك فروق كبيرة فى التطوير والبناء على قدم وساق"، مضيفا أن "المبادرة تعمل على سرعة كبيرة حتى يشعر المواطن بالتقدم والتطور فى القرى"، مؤكدا أنه يتم تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل عن طريق تطوير الوحدات الصحية، ويتم تطوير 20 وحدة صحية، وكذلك تطوير المستشفيات لمراعاة الكثافة السكانية الجديدة.