حصاد الوزارات.. التعليم: تفعيل مجموعات التقوية مع بداية الأسبوع الأول من الدراسة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم: تفعيل مجموعات التقوية مع بداية الأسبوع الأول من الدراسة
التضامن تعلن صرف مساعدات "تكافل وكرامة" من مكاتب البريد غدا
القوى العاملة: الخميس المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى
الأوقاف تفتتح اليوم 19 مسجدًا جديدًا.. بينها 13 فى شمال سيناء
السكة الحديد تبدأ اختبارات المتقدمين لأكبر مسابقة وظائف مهندسين وفنيين غدا
هيئة الشراء الموحد تعلن وصول 525 ألف جرعة من لقاح كورونا الروسى
"الصحة" تسجل 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة وخروج 781 متعافيًا
وزير الأوقاف: يجب التصدى للزيادة السكانية.. وأى فن ينمى الذوق العام مقبول
وزير الأوقاف: افتتحنا 1700 مسجد فى 13 شهرا ونصف والناس سعيدة بالآذان الموحد
وزير التعليم: الوجبات المدرسية مجانية للطلاب وتعكس اهتمام الدولة بصحة أبنائها
التضامن: 14 ألف جمعية أهلية دخلت المنظومة الإلكترونية و4 آلاف قدمت الأوراق
أوقاف الجيزة تفتتح مسجدين جديدين بمنشأة القناطر والواحات البحرية
الأوقاف تخصم شهرا من بدل صعود المنبر لإمام مسجد بباب اللوق لتجاوزه وقت الخطبة
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