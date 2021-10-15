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حصاد الوزارات.. التعليم: تفعيل مجموعات التقوية مع بداية الأسبوع الأول من الدراسة

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: تفعيل مجموعات التقوية مع بداية الأسبوع الأول من الدراسة مدرسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم: تفعيل مجموعات التقوية مع بداية الأسبوع الأول من الدراسة

التضامن تعلن صرف مساعدات "تكافل وكرامة" من مكاتب البريد غدا
 
القوى العاملة: الخميس المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى
 
الأوقاف تفتتح اليوم 19 مسجدًا جديدًا.. بينها 13 فى شمال سيناء
 
السكة الحديد تبدأ اختبارات المتقدمين لأكبر مسابقة وظائف مهندسين وفنيين غدا
 
هيئة الشراء الموحد تعلن وصول 525 ألف جرعة من لقاح كورونا الروسى
 
"الصحة" تسجل 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة وخروج 781 متعافيًا
 
وزير الأوقاف: يجب التصدى للزيادة السكانية.. وأى فن ينمى الذوق العام مقبول
 
وزير الأوقاف: افتتحنا 1700 مسجد فى 13 شهرا ونصف والناس سعيدة بالآذان الموحد
 
وزير التعليم: الوجبات المدرسية مجانية للطلاب وتعكس اهتمام الدولة بصحة أبنائها
 

 


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

مجموعات التقويه

التضامن

تكافل وكرامه

القوى العامله

المولد النبوى

الاوقاف

السكه الحديد

هيئه الشراء الموحد

لقاح كورونا

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