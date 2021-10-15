أوقاف الجيزة تفتتح مسجدين جديدين بمنشأة القناطر والواحات البحرية

كتب على عبد الرحمن

افتتحت مديرية أوقاف الجيزة اليوم الجمعة ، مسجدين ضمن خطة الإحلال والتجديد وهما : "مسجد الحاجة زاهية - منشأة القناطر، مسجد العتيق بالقبالة - الواحات البحرية"، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أنه تم مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المسجدين بكافة الإجراءات الاحترازية.

وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، منها 13 مسجدًا بمحافظة شمال سيناء، كما تم افتتاح 3 مساجد أخرى صيانة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضى حتى تاريخه 240 مسجدًا ، منها 214 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا .