ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 84.68 دولار.. و81.89 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 84.68 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.89 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم، الجمعة واصلت ارتفاعها، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو أكثر من 3% والتي جاءت مدعومة بالمؤشرات المتزايدة على قوة الطلب الفترة القادمة.

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، بنسبة 3.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6 % مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.