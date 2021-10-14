ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 83.82 دولار و 81.06 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم،83.82 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.06دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الخميس ارتفعت، وسط مؤشرات أظهرت ارتفاع الطلب علي النفط الخام.

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، بنسبة 3.9%مقارنه بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6 % مقارنة بنهاية الأسبوع السابق .