إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بناحية قرية الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول 6 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتى فراج وعلى، بعد أن تربص أفراد العائلة الأولى بالعائلة الثانية أثناء عودتهم من أداء الصلاة، وقاموا بالتعدى عليهم بالأسلحة البيضاء وسلام نارى، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات بينهما منذ فترة لرغبة العائلة الأولى الحصول على قطعة أرض مجاورة للعائلة الثانية، وقاموا بوضع ألواح صاج على منزل العائلة الثانية ومنعوهم من الخروج، مما دفع العائلة الثانية إلى تقديم بلاغ ضدهم، فطلبت النيابة من الوحدة المحلية عمل تقرير عن الوضع، فقررت العائلة الأولى تغيير ملامح المنطقة والاستيلاء على قطعة أرض، كما قاموا بإبلاغ النجدة بتطورات الأحداث، وعند معرفة العائلة الأولى بما حدث قاموا بالتربص بهم والاعتداء عليهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما قامت قوات الأمن بوضع سيارات تأمين لمنع الاشتباكات بين العائلتين مرة أخرى، بينهما هرب أفراد العائلة الأولى وتحاول المباحث الوصول إليهم.