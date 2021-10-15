إزالة ورم سرطانى وزنه 10 كيلو جرام من بطن مريض هندى.. صور

كتب محمد شعلان

نجح أطباء في أحد المستشفيات الطبية المتخصصة بالهند، فى إزالة ورم ضخم من بطن مريض، وبلغ وزن الورم السرطانى نحو 10 كيلو جرام، حيث دخل المريض ويدعى أرناب موخيرجي، بالغ من العمر 45 عاماً، المستشفى بشكوى من آلام شديدة في البطن لأكثر من شهرين، وفشل الأطباء في البداية في اكتشاف الورم ، حتى تضاعف حجمه أربع مرات.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المريض هو أرناب موخيرجي، ويعمل موسيقار من كولكاتا، فى الهند، وبعد استشارة الأطباء في مركز فيكتوريا الطبى، تم اكتشاف أنه كان مصابًا بورم خبيث يبلغ وزنه 10 كيلو جرام، وأصبح بحجم كرتين للرجبي.



صورة بطن المريض قبل ازالة الورم

وأحيل المريض أرناب موخيرجى، إلى مستشفى ليونز، حيث أجرى الدكتور ماخان لال ساها، وابنته بريانكا ساها، عملية جراحية معقدة، وأزالا الورم فى جراحة استمرت أربع ساعات.

وعلق الدكتور ماخان لال، الذى أجرى عملية إزالة الورم الضخم، "لقد كانت حالة حرجة للغاية ونادرة.. لم يتم اكتشاف الورم في البداية.. وتطلب الأمر عدة اختبارات لفهم ماهيته، وكانت حياة المريض في خطر لأن الورم كان كبيرًا للغاية".



المريض بعد اجراء الجراحة

وساعد فريق من الجراحين في إزالة الورم السرطاني المعروف باسم "ساركوما" ، وعلى الرغم من نجاح الجراحة، سيحتاج "أرناب" الآن للمزيد من جلسات علاج السرطان.

الساركوما هو سرطان نادر يظهر في الأنسجة الضامة ، مثل العضلات والعظام والأعصاب والغضاريف والأوتار والأوعية الدموية والأنسجة الدهنية والألياف.