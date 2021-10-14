أسعار الذهب اليوم في مصر ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 785 جنيها

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاع اليوم الخميس بقيمة 5 جنيهات في أسواق الصاغة على خلفية حركة في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات 1800 دولار وقت صياغة هذه السطور، حيث تأثر الذهب بموجة ارتفاع التضخم في العالم وحدوث تحرك في أسعار الغاز في أوروبا.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 672 جنيها.

عيار 24 سجل 897 جنيها.

عيار 21 سجل 785 جنيها.

الجنيه الذهب 6280 جنيها.

أونصة الذهب 1800 دولارات.

سعر الذهب في مصر اليوم ارتفع من 780 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي مستويات 785 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور مع توقعات بتغيرات أخري في الأسعار .

سعر جرام الذهب من عيار 18 تحرك إلي مستويات 672 جنيها للجرام، وينتشر الذهب عيار 18 في المحافظات التي تنتشر فيها حركة السياح، وهذه الزيادة في سعر الذهب قد تؤثر نسبيا في حركة مبيعات الذهب

أسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية الخاصة بكل جرام ذهب يشتريه المستهلك، وتختلف المصنعيات بحسب الماركات والشركات.