قفزة فى أسعار الذهب بالسوق المصرى.. 15جنيها زيادة خلال 48 ساعة

إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة خلال الـ 48 ساعة الماضية لتسجل ارتفاعات بلغت 15 جنيها فى كل عيار من الأعيرة الذهب المتداولة فى السوق، حيث شهدت الأسعار العالمية للمعدن النفيس تحركات ملحوظة نحو الارتفاع لتسجل الأونصة 40 دولارا زيادة خلال 48 ساعة بسبب ارتفاع مستويات التضخم.

سعر أونصة الذهب فى البورصات العالمية ارتفع من 1760 دولار بنهاية تداولات الثلاثاء إلى 1800 دولار مع فتح التداول اليوم الخميس، حيث لاقى الذهب دعما كبيرا من مخاوف موجات التضخم التي ضربت دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

أسعار الذهب لعيار 21 ارتفعت من مستوى 770 جنيها إلى مستويات 785 جنيها بدون إضافة مصنيعة، وهنا الزيادة المسجلة حتى الآن وصلت إلى 15 جنيها مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الساعات القادمة.

سعر الذهب عيار 18 شهد أيضا زيادة ملحوظة من 657 جنيها للجرام وصولا إلى 672 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، مع إشارات إلى تراجع من حيث حجم المشتريات فى السوق مع حدوث الزيادة فى سعر الذهب.