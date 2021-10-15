اليوم السابع
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قفزة فى أسعار الذهب بالسوق المصرى.. 15جنيها زيادة خلال 48 ساعة

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 05:00 ص
قفزة فى أسعار الذهب بالسوق المصرى.. 15جنيها زيادة خلال 48 ساعة ذهب
إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة خلال الـ 48 ساعة الماضية لتسجل ارتفاعات بلغت 15 جنيها فى كل عيار من الأعيرة الذهب المتداولة فى السوق، حيث شهدت الأسعار العالمية للمعدن النفيس تحركات ملحوظة نحو الارتفاع لتسجل الأونصة 40 دولارا زيادة خلال 48 ساعة بسبب ارتفاع مستويات التضخم.
 
سعر أونصة الذهب فى البورصات العالمية ارتفع من 1760 دولار بنهاية تداولات الثلاثاء إلى 1800 دولار مع فتح التداول اليوم الخميس، حيث لاقى الذهب دعما كبيرا من مخاوف موجات التضخم التي ضربت دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
 
أسعار الذهب لعيار 21 ارتفعت من مستوى 770 جنيها إلى مستويات 785 جنيها بدون إضافة مصنيعة، وهنا الزيادة المسجلة حتى الآن وصلت إلى 15 جنيها مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الساعات القادمة.
 
سعر الذهب عيار 18 شهد أيضا زيادة ملحوظة من 657 جنيها للجرام وصولا إلى 672 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، مع إشارات إلى تراجع من حيث حجم المشتريات فى السوق مع حدوث الزيادة فى سعر الذهب.

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اسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 21

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