هبوط الأسهم السعودية وحيدة ببورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.22% خاسرًا 25.31 نقطة ليغلق عند مستوى 11566.02 نقطة، فيما تصدرت البورصات المرتفعة المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.27% رابحًا 33.71 نقطة ليغلق عند مستوى 7730.024 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.03% رابحًا 1.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2773.53 نقطة.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.22% خاسرًا 25.31 نقطة ليغلق عند مستوى 11566.02 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.35% خاسرًا 554.04 نقطة ليغلق عند مستوى 23010.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 205.6 مليون سهم بقيمة 7.5 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 3.94%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.33%، يليه قطاع النقل بنسبة 3.29%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.71%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.18%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.71%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.27%، فيما ارتفع قطاعي البنوك وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.13%، 0.17%، على التوالي.

وقفز 27 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "كيمانول" بنسبة 3.23%، ثم سهم "الراجحي" بنسبة 2.91%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 2.66%، وتراجع 172 سهمًا على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 9.65%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 6.08%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 5.96%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 546.5 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.03% رابحًا 1.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2773.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 79.4 مليون سهم محققة ما قيمته 82.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1477 صفقة لعدد 32 سهمًا، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.42%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.83%، ثم قطاعي التأمين والعقارات بنسبة 0.52%، 0.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.17%.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 3.63%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 2.47%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.94%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 3.07%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.4 مليون ورقة بقيمة 12.1 مليون درهم.



بورصة أبو ظبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.27% رابحًا 33.71 نقطة ليغلق عند مستوى 7730.024 نقطة، وربح رأس المال السوقي 17 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.404 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 208.2 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 6020 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاعي الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.77%، 0.76%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.2%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة القدر القابضة" بنسبة 14.98%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 12.08%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 5%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 9.93%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 4.73%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 2.99%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 302.8 مليون درهم.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.06% رابحًا 1.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1700.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 438.3 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 4.9% مدفوعًا بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.58%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 0.46% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 0.44%، فيما تراجع سهمي مصرف السلام-البحرين، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.22%، 0.48%، على التوالي.

بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحًا 0.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6883.78 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسرًا 7.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7470.5 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% رابحًا 19.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5743.22 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.11% رابحًا 6.49 نقطة ليغلق عند مستوى 5971.17 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 355.7 مليون سهم بقيمة 46.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.43%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاعي العقار والرعاية الصحية بنسبة 0.04%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.91%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 0.17%، 0.15%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%.