اليوم السابع
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المؤشر الرئيسي للبورصة يختتم تعاملات الأسبوع مقتربًا من مستوى 11 ألف نقطة

الخميس، 14 أكتوبر 2021 02:46 م
المؤشر الرئيسي للبورصة يختتم تعاملات الأسبوع مقتربًا من مستوى 11 ألف نقطة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 711.620 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 10995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3593 نقطة.
 
 

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