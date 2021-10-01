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نادر نور الدين :محطة بحر البقر الثلاثية نقية ومعقمه وتساعد على سلامة الغذاء

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 11:12 م
نادر نور الدين :محطة بحر البقر الثلاثية نقية ومعقمه وتساعد على سلامة الغذاء د.نادر نور الدين
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية، إن محطة معالجة مباه مصرف بحر البقر تعد مشروع عالمى، بالإضافة إلى أنه قام بحماية بحيرة المنزلة بنحو 2 مليار مياه صرف تحمى المواطنين من التلوثات.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حصاد الأسبوع"، المذاع على قناة اكسترا نيوز : "المحطة تحمى المواطنين من الرزاز المتطاير من مياه الصرف الصحى التي تحتوى على ملوثات، وكذلك زيادة مياه الدولة إلى 2 مليار متر مكعب لزراعة الأراضى، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسى أمر بمعالجة المياه قبل ذهابها إلى سيناء وبالفعل هناك 2 مليار متر مكعب تصل لسيناء عن طريق محطة معالجة بحر البقر خالية من السموم والملوثات".

 

وتابع : "الدولة اكتسبت محطة معالجة ثلاثية عالية تساعد على سلامة الغذاء، والمعالجة الثلاثة تقتل جميع الميكروبات المتواجدة في المياه على عده مراحل سواء عن الأكسدة والأوزون والكلور، ودرجة المياه نقية بسبب تحويل المياه الضارة إلى نافعة ".


نادر نور الدين

محطة بحر البقر

سلامة الغذاء

محطة معالجة

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