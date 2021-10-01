ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 111557 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17670 طنا تشمل: 3700 طن فوسفات و4450 طن مولاس و2150 طن أسمنت و1950 طن فول صويا و5420 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39258 طنا تشمل: 17843 طن قمح و9850 طن خردة و11000 طن ناتج حرق أفران و2259 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالى وزن 565 طنا.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 368 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بردقوش وحبة البركة وسمسم وبرسيم وزيتون وشمر وكتان ونعناع) وفواكه (رمان وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الأمارات وأمريكا وإيطاليا وسنغافورة والهند وكوريا الجنوبية والصين .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 44 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 47 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 111557 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 92123 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2632 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4322 شاحنة.