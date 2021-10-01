محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء

الإسكندرية - جاكلين منير

وضع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقرأ المشاركون الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار. مهنئين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة تلك الذكري، ومتمنيين للشعب المصرى أن ينعم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام فى ظل قيادته الحكيمة.

وعزفت الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد" فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء لشهداء مصر جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات.