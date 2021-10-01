اليوم السابع
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لعشاق الخريف.. فسحة نهارية على شواطئ عروس البحر المتوسط.. لايف وصور

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 01:56 م
لعشاق الخريف.. فسحة نهارية على شواطئ عروس البحر المتوسط.. لايف وصور شواطىء عروس البحر المتوسط
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تشهد محافظة الإسكندرية،انخفاض فى درجات الحرارة وسرعه فى الرياح وارتفاع متوسط فى الأمواج مع بداية فصل الخريف يقبل عدد كبير من المواطنين على الاستمتاع لحاله الطقس بالتواجد على كورنيش الإسكندرية بعد صلاه الجمعة.

ويشهد كورنيش الإسكندرية سيوله مرورية فى الطريق المؤدى إلى وسط المدينه كنا يشهد سيوله مرورية فى الطريق المؤدى إلى شرق الإسكندرية وانتشار كثيف لرجال المرور.

يذكر أن استعدت محافظة الإسكندرية لموسك فصل الشتاء بتنظيف الشنايش وأماكن صرف الأمطار منعا لتراكم مياه الأمطار فى الشوارع وتكرار أزمة غرق الإسكندرية .

الخريف في اسكندرية
الخريف في اسكندرية

 

شواطىء عروس البحر المتوسط
شواطىء عروس البحر المتوسط

 

محافظة الاسكندرية
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