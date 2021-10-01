فوائد صحية للنوم على الظهر.. يحميك من الصداع وآلام الرقبة

كتب محمود جلال

يعد الحصول على ساعات نوم كافية تصل إلى 8 ساعات خلال الليل مهم للبقاء بصحة جيدة، فهناك العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بعادات النوم الخاطئة،، ويلعب وضع النوم الصحى دورا مهما فى الحفاظ على صحتك.

ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، يعتبر النوم على الظهر أصح وضعيات النوم وله العديد من الفوائد الصحية، وخلال التقريرالتالى نتحدث عن الفوائد الصحية للنوم على الظهر بدلاً من أى وضعية أخرى.

فوائد صحية للنوم على الظهر

1. يقلل من آلام الرقبة والظهر

النوم على الظهر يقلل من الضغط على الرقبة ويدعم العمود الفقرى، وهذا يجعل الجسم مستقيما، ما يجعله مثاليا، بعكس النوم على البطن الذى يجعل الرأس على كلا الجانبين مما يضغط على العمود الفقرى لأن وضعية الرأس تكون مائلة للخلف، ما قد يسبب الألم.



آلام الرقبة

2. يحسن التنفس عند اتخاذ وضعية النوم على الظهر بشكل مستقيم، فإنك تمنح الحجاب الحاجز مساحة مناسبة للتهوية والحركة، وذلك وفقا لدراسة أجرتها المجلة الأمريكية، ما يحسن من حالة التنفس وبالتالى تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية للشخص. 3. يخفف من مشكلة الجيوب الأنفية يساعد النوم على الظهر فى تصريف المخاط وإزالة الاحتقان من فتحات الأنف وممر الهواء، ما يقلل من تراكم الجيوب الأنفية.

4. يمنع الصداع

كما فى حالة الرقبة والظهر، فالنوم على الظهر يقلل من الضغط على الرأس ويبقيه فى وضع ثابت، وهذا يسمح بإخراج الضغط والتوتر من رأسك ويمنع أنواعا معينة من الصداع.