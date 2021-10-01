اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الجزائر يبحث مع وزير خارجية إسبانيا تعزيز التعاون الثنائى ودعم الشراكة الاقتصادية

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 04:00 ص
رئيس الجزائر يبحث مع وزير خارجية إسبانيا تعزيز التعاون الثنائى ودعم الشراكة الاقتصادية تبون
أ ش أ

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بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، مع وزير الخارجية الإسباني تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الشراكة الاقتصادية الوثيقة، والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات المتميّزة، بين البلدين الجارين. 
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري، لوزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباراس بوينو، الذي يزور الجزائر، برفقة كاتبة الدولة للتعاون الدولي وكاتبة الدولة للطاقة.
 
وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان لها - أن الرئيس تبون ووزير الخارجية الأسباني تناولا توسيع هذه الشراكة إلى قطاعات الطاقات المتجدّدة والزراعة، ومجال بناء السفن.
 
وحضر اللقاء، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.
 

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