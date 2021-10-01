اليوم السابع
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حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مجمع خدمى وزراعى ومدرستين بقرية جزيرة ببا

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 01:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مجمع خدمى وزراعى ومدرستين بقرية جزيرة ببا صورة أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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قال بلال حبش نائب محافظ بني سويف ان قرية جزيرة ببا جنوب محافظة بنى سويف تشهد مجموعة من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.
 
وأضاف بلال حبش لـ"اليوم السابع" أن القرية تشهد أعمال إنشاء مشروع المجمع الخدمي بجزيرة ببا الجارى إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى (قمبش، طنسا ،هلية،صفط راشين،سدس الأمراء)، مشيرا إلى أن المجمع يشمل مكاتب لتقديم الخدمات الجماهيرية (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ،مكتب بريد،وحدة اجتماعية ،مكتب تموين، شهر عقاري) بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع (بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين.
 
وأضاف بلال حبش أنه جارى إنشاء  المجمع الزراعي والذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي.
 
وأكد بلال حبش  أن القرية تشهد إنشاء  المدرستين الابتدائية والإعدادية بجزيرة ببا واللتين تنفذهما هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية للمدرستين تزيد عن 8 ملايين جنيه.

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