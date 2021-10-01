تعرف على مواعيد أهم الظواهر الفلكية الممكن رصدها بالعين المجردة خلال أكتوبر

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك على موعد خلال شهر أكتوبر مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء مصر، ويمكن أن ترى بالعين المجردة وتجذب أنظار محبى علوم الفلك .

وكشف الدكتور أشرف تادرس استاذ الفلك عن أهم الظواهر الفلكية خلال شهر أكتوبر بالتواريخ كما يلى :



6 أكتوبر القمر الجديد (محاق أكتوبر) ، لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في هذا اليوم حيث أنه يشرق مع الشمس ويغرب معها في نفس الوقت تقريبا ، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة



7 أكتوبر - شهب التنين، وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة



9 أكتوبر - اقتران القمر مع الزهرة ، حيث يترائى هلال القمر قريبا من كوكب الزهرة في السماء في ذلك اليوم



15-14-13 أكتوبر - القمر مع زحل والمشتري، حيث يترائى القمر الأحدب قريبا من كوكبي زحل والمشتري في السماء مساءا في هذه الفترة



16 أكتوبر - اقتران الزهرة وقلب العقرب، حيث يترائى كوكب الزهرة قريبا من نجم انتاريس (قلب العقرب) المائل للأحمرار في سماء تلك الليلة باتجاة الجنوب الغربي عند دخول الليل



20 أكتوبر - اكتمال القمر (بدر أكتوبر) ..



21 ، 22 أكتوبر - شهب الجباريات، وهي من الزخات المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة



25 أكتوبر - عطارد في اطول استطالة له، حيث يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له تبلغ 18.4 درجة من الشمس