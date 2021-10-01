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تعرف على مواعيد أهم الظواهر الفلكية الممكن رصدها بالعين المجردة خلال أكتوبر

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:54 م
تعرف على مواعيد أهم الظواهر الفلكية الممكن رصدها بالعين المجردة خلال أكتوبر ظواهر فلكية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يكون هواة الفلك على موعد خلال شهر أكتوبر مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء مصر، ويمكن أن ترى بالعين المجردة وتجذب أنظار محبى علوم الفلك .
 
وكشف الدكتور أشرف تادرس استاذ الفلك عن أهم الظواهر الفلكية خلال شهر أكتوبر بالتواريخ كما يلى :  

6 أكتوبر 

القمر الجديد (محاق أكتوبر) ، لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في هذا اليوم حيث أنه يشرق مع الشمس ويغرب معها في نفس الوقت تقريبا ، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة 

7 أكتوبر - 

شهب التنين، وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة
 

9 أكتوبر - 

اقتران القمر مع الزهرة ، حيث يترائى هلال القمر قريبا من كوكب الزهرة في السماء في ذلك اليوم 

15-14-13 أكتوبر - 

القمر مع زحل والمشتري، حيث يترائى القمر الأحدب قريبا من كوكبي زحل والمشتري في السماء مساءا في هذه الفترة 
 

16 أكتوبر - 

اقتران الزهرة وقلب العقرب، حيث يترائى كوكب الزهرة قريبا من نجم انتاريس (قلب العقرب) المائل للأحمرار في سماء تلك الليلة باتجاة الجنوب الغربي عند دخول الليل 
 

20 أكتوبر - 

اكتمال القمر (بدر أكتوبر) ..

21 ، 22 أكتوبر - 

شهب الجباريات، وهي من الزخات المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة 

25 أكتوبر -

عطارد في اطول استطالة له، حيث يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له تبلغ 18.4 درجة من الشمس

29 أكتوبر -

كوكب الزهرة في اطول استطالة له

 


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