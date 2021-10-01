المصورة الكفيفة.. شاهد كيف تحدت إسراء فقدان البصر باحتراف التصوير

وقالت إسراء أسماعيل إنها بدأت التصوير فى عام 2019 بعد أن شاركت فى مبادرة " قد التحدى" وتعلمت من خلالها اساسيات فن التصوير خاثة للمكفوفين ، ثم بدأت تطور من نفسها من خلال تلقى عدد من الكورسات فى مجال التصوير.

وحول ضبطها لأبعاد الصورة قالت إسراء: "بحاول اضبط الصورة و المسافات من خلال معرفتى لطول الشخص امامى و دة بعرفة من خلال المصافحة او الصوت أحيانا " .

وحول نوع الكاميرا قال ": فى كاميرا معينة بتقنية فنية تناسبنى ولكن الكاميرا الديجتيال لا تناسب حالتى ولا استطيع إستخدامها".

وحول أهم الصعوبات و التحديات التى واجههتها قالت ": واجهت صعوبات تحديات كثيرة أهمها الحصول على كاميرا للتصوير ، وكنت أجد صعوبة فى الحصول على كاميرا بالإيجار".

وأكدت إسراء أن طموحاتها المستقبلية هى العمل فى مجال الاعلام كمذيعة أخبار، وتعلمت التصوير لتحقيق حلمها و الدخول فى مجال الاعلام .

وأشارت إلى أنها لاقت دعم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا عند نشر أى صورة و كانت تلقى إعجاب الكثيرين .