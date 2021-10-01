المصورة الكفيفة.. شاهد كيف تحدت إسراء فقدان البصر باحتراف التصوير

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف، مع إسراء إسماعيل أول مصورة كفيفة ، تتقن فن التصوير بالكاميرا من خلال ضبط المسافات.
وقالت إسراء أسماعيل إنها بدأت التصوير فى عام 2019 بعد أن شاركت فى مبادرة " قد التحدى" وتعلمت من خلالها اساسيات فن التصوير خاثة للمكفوفين ، ثم بدأت تطور من نفسها من خلال تلقى عدد من الكورسات فى مجال التصوير.
وحول ضبطها لأبعاد الصورة قالت إسراء: "بحاول اضبط الصورة و المسافات من خلال معرفتى لطول الشخص امامى و دة بعرفة من خلال المصافحة او الصوت أحيانا " .
وحول نوع الكاميرا قال ": فى كاميرا معينة بتقنية فنية تناسبنى ولكن الكاميرا الديجتيال لا تناسب حالتى ولا استطيع إستخدامها".
وحول أهم الصعوبات و التحديات التى واجههتها قالت ": واجهت صعوبات تحديات كثيرة أهمها الحصول على كاميرا للتصوير ، وكنت أجد صعوبة فى الحصول على كاميرا بالإيجار".
وأكدت إسراء أن طموحاتها المستقبلية هى العمل فى مجال الاعلام كمذيعة أخبار، وتعلمت التصوير لتحقيق حلمها و الدخول فى مجال الاعلام .
وأشارت إلى أنها لاقت دعم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا عند نشر أى صورة و كانت تلقى إعجاب الكثيرين .
إسراء إسماعيل أول مصورة كفيفة (1)
إسراء إسماعيل أول مصورة كفيفة (2)
إسراء إسماعيل أول مصورة كفيفة (3)
إسراء إسماعيل أول مصورة كفيفة (4)
إسراء إسماعيل أول مصورة كفيفة (5)
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