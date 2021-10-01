اليوم السابع
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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بأشجار تابعة لوزارة الزراعة بالقناطر

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:52 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بأشجار تابعة لوزارة الزراعة بالقناطر جانب من الحريق
القليوبية - إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمناطق متفرقة فى قطع أشجار وأسوار تابعه لوزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمناطق متفرقة فى قطع أشجار وأسوار تابعه لوزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات إطفاء من القناطر الخيرية وقليوب، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق، بمناطق متفرقة فى قطع أشجار وأسوار تابعه لوزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، وهى مناطق "الإنتاج الحيوانى والنباتات الطبية وبساتين الجزيرة بجزيرة الشعير".

سيارات الإطفاء بموقع الحريق
سيارات الإطفاء بموقع الحريق

 

بعد السيطرة على الحريق
بعد السيطرة على الحريق

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

خلال السيطرة على الحريق
خلال السيطرة على الحريق

 

جانب من الحريق بعد السيطرة عليه
جانب من الحريق بعد السيطرة عليه

اخبار القليوبية

امن القليوبية

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