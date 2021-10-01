التنمية الصناعية تمنح مهلة 9 شهور لسداد القيمة الإيجارية لمستأجرى مجمع البغدادى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أن اللواء مهندس محمد السيد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أصدر قرارا بمنح الوحدات الصناعية المخصصة للسادة المستثمرين بنظام الايجار بالمجمعات الصناعية بمحافظات (الغربية ـ الاسكندرية ـ بني سويف ـ البحر الأحمر ـ سوهاج ـ الأقصر ـ المنيا) مهلة سماح لسداد القيمة الإيجارية قدرها تسعة أشهر تبدأ من تاريخ محضر استلام الوحدة ودون اخلال بأية شروط أخرى واردة بكراسة الشروط الخاصة بالطرح، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي.

ويقع المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر في منطقة البغدادي، ومقام على مساحة 49,17 فدان تقريبا، ويضم 206 وحدة، بمساحة 384م نموذج "أ"، ومساحة 432م نموذج "ب"، لمشروعات القطاعات الصناعية "هندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة، ويضم المجمع خدمات" مسجد ـ بنك ـ مطعم وكافيتريا ـ مبنى إداري ـ مبنى معارض ـمنفذ بيع وسوبر ماركت".