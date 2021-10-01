اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تحدد 5 حالات لغلق الفصول والمدارس فى حال ظهور إصابات بفيروس كورونا

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:00 ص
التعليم تحدد 5 حالات لغلق الفصول والمدارس فى حال ظهور إصابات بفيروس كورونا تعقيم الفصول - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات لـ غلق الفصول والمدارس للتعامل مع حالات كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك على النحو الآتى:
 
1- في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة من نفس الفصل خلال أسبوعين يتم غلق الفصل لمدة 28 يوما بقرار من الإدارة الصحية.
 
2- فى حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين يتم غلق المدرسة كاملة لمدة 28 يومًا.
 
3- في حالة غلق مدرسة متواجدة بمجمع مدارس وظهور حالات أخرى فى عدة مدارس بنفس المجمع يتم غلق مجمع المدارس لمدة 28 يومًا.
 
4- عند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة يتم غلق المدارس في القرية أو المدينة لحين انتهاء الحجر الصحي المفروض.
 
5- في حالة صدور توصيات من لجنة إدارة الأزمات بعد متابعة الوضع الوبائي بأي محافظة يتم غلق مدارس المحافظة لمدة 28 يوماً كحد أدنى.

فيروس كورونا

غلق الفصول

غلق مدارس

وزارة التربية والتعليم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة