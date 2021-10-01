التعليم تحدد 5 حالات لغلق الفصول والمدارس فى حال ظهور إصابات بفيروس كورونا

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات لـ غلق الفصول والمدارس للتعامل مع حالات كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك على النحو الآتى:

1- في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة من نفس الفصل خلال أسبوعين يتم غلق الفصل لمدة 28 يوما بقرار من الإدارة الصحية.

2- فى حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين يتم غلق المدرسة كاملة لمدة 28 يومًا.

3- في حالة غلق مدرسة متواجدة بمجمع مدارس وظهور حالات أخرى فى عدة مدارس بنفس المجمع يتم غلق مجمع المدارس لمدة 28 يومًا.

4- عند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة يتم غلق المدارس في القرية أو المدينة لحين انتهاء الحجر الصحي المفروض.

5- في حالة صدور توصيات من لجنة إدارة الأزمات بعد متابعة الوضع الوبائي بأي محافظة يتم غلق مدارس المحافظة لمدة 28 يوماً كحد أدنى.