التحقيق فى مقتل بائعة خضار على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل قتل بائع خضار لزوجته فى منطقة الهرم بالجيزة، حيث تبين أن خلافات زوجية بينهما، دفعت الزوج للتخلص من زوجته بعد مشاجرة عنيفة نشبت بينهما، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها للوقوف على ظروف وملابسات مقتل المجنى عليها.

قتل بائع خضار زوجته بمنطقة الهرم، بالجيزة، بسبب خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل بائعة خضار بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليها قتلها زوجها "بائع خضار"، بسبب خلافات أسرية بينهما، حيث إنه كان دائم الاعتداء عليها، واستمع رجال المباحث لأقوال أبنائهما، وتم نقل جثة المجنى عليها إلى المشرحة عقب مناظرتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.