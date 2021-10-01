الأوقاف تفتتح اليوم 10 مساجد.. و"إعمال العقل فى فهم النص" موضوع خطبة الجمعة

كتب على عبد الرحمن

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، فى 6 محافظات، 10 مساجد جديدة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو الماضى حتى الآن 206 مساجد، منها 183 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(23) مسجدًا صيانًة وترميمًا، وهى على النحو التالي:



- مديرية أوقاف الدقهلية الشهداء بميت على – المنصورة

الشرقى بطناح- المنصورة

مندور بميت الخولى – منية النصر



- مديرية أوقاف الأقصر عمربن الخطاب- نجع الضمان- الطود

المصطفى– العبور- الطود



- مديرية أوقاف شمال سيناء الإسراء– العريش بجوار ميدان الرفاعي



- مديرية أوقاف الوادى الجديد أسمنت الكبير– الداخلة

أفطيمة الغربية- الداخلة



- مديرية أوقاف البحيرة العمرى الرحمانية

- مديرية أوقاف بنى سويف

الرحمن الشرقي- رياض باشا – مركز بنى سويف

وفى سياق متصل يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "إعمال العقل في فهم النص.. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف في وقت سابق، حيث نشرت الوزارة نص الخطبة، وجددت وزارة الأوقاف توجيهاتها للأئمة بضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطة على 10 دقائق مراعاة للظروف الراهنة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للصلاة داخل المساجد.