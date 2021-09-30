إنهاء خدمة إمام مسجد بالشرقية.. والأوقاف: ارتكب فعل لا يتوافق مع الأخلاق السوية

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن إدارة الموارد البشرية فى الوزارة، أنها خدمة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية، بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الشرقية والمرفوعة من القطاع الديني.

وأوضحت الوزارة سبب إنهاء خدمة الإمام، قائلة: "القرار جاء لما قام به من فعل لا يليق ولا يتناسب مع مهام وظيفته الدعوية ولا يتوافق مع الأخلاق السوية".

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أن صفحة الإمام أو خطيب المكافأة بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من أراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، فالإنسان الطبيعى فضلًا عن كونه قدوة لا يمكن أن يكون له وجهان وجه فى الحياة العامة وآخر على مواقع التواصل، كما تؤكد على جميع العاملين بها بأن أى خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا .

وناشدت الوزارة الجميع تحرى أقصى درجات الحيطة والدقة فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين أو منشوراتهم، إذ تعد الوزارة أى خروج على الفكر الوسطى المستنير أو القيم والآداب العامة للمجتمع أو أى تشهير بالآخرين خطًا أحمر تتعامل معه بمنتهى الحسم.