استهداف 96791 سيدة ورجل وطفل بحملة "المرأة صانعة السلام" بالشرقية

الشرقية-فتحية الديب

نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام" والتى انطلقت فى جميع محافظات الجمهورية على مدار 3 أيام، وتستهدف ترسيخ ثقافة الأمن والسلم المجتمعى وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى،مع التركيز على القرى المدرجة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس بالمحافظة، أن فعاليات الحملة تستهدف مشاركة المرأة فى ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب ونشر رسائل الحملة موضحة أن فعاليات الحملة بدأت بيوم تدريبى بالمجلس لتدريب المشاركات فى الحملة من المتطوعات والرائدات الريفيات، قبل نزولهن القرى المستهدفة من الحملة.

وأضافت مقررة فرع المجلس، أن الحملة استهدفت 101 قرية ب12 مركز بمشاركة 50 رائدة ريفية، وتم توعية 96791 سيدة ورجل وطفل، حيث تتضمن الحملة، بجانب التدريب المسبق للرائدات الريفيات و المتطوعات المشاركات فى الحملة، فعاليات فنية وحرفية تضم المواطنين بالقرى المختارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة باسم "مصر أرض الأمن والسلام".

تجدر الإشارة إلى أن حملة طرق الأبواب هى المرحلة الرابعة فى إطار برنامج "المرأة المصرية صانعة السلام" ضمن الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين، حيث شملت المرحلة الأولى رفع مهارات ومعارف القائمين على برامج التواصل المجتمعى تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية.



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