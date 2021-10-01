اليوم السابع
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إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 01:54 م
إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة جانب من الإزالة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشددا على المتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا  وإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفى هذا السياق أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز دمنهور و الدلنجات والمحمودية إزالة 12 حالات تعدى على مساحة 1174 مترا.

وتضمنت الحملات الرقابية  إزالة حالتى تعدى بمساحة 752 متر بقرى نديبة والابعادية بدمنهور عبارة عن اسوار طولية وعرضية.

وكذلك تنفيذ 9 قرارات إزالة بمساحة 272 مترا عبارة عن قطع الجسر ووضع مواسير وردم المجرى المائى وزراعة أشجار وتشوين مخالفات على مصرف فرع الدلنجات وابيا.

كما أسفرت الحملات عن إزالة حالة  تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 150 متر بنطاق قرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن شدات خشبية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

 


حملات إزالة

تعديات زراعية

أملاك دولة

محافظة البحيرة

محافظ البحيرة

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