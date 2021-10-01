إخماد حريق فى نخلة داخل مستشفى صدر المحلة قبل امتداده لمبنى الإدارة الصحية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع فى نخلة داخل سور مستشفى صدر المحلة، بجوار مبنى الإدارة الصحية ثان المحلة، وكادت النيران أن تمتد لمبنى الإدارة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى نخلة داخل سور مستشفى صدر المحلة، انتقلت سيارة مطافى لمكان البلاغ.

وتبين أن الحريق ناتج عن حرق الحشائش وامتدت إلى النخلة، وكادت النيران أن تمتد لمبنى الإدارة الصحية الموجود داخل المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.