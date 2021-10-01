اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 11:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إخماد حريق فى نخلة داخل مستشفى صدر المحلة قبل امتداده لمبنى الإدارة الصحية

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 11:06 م
إخماد حريق فى نخلة داخل مستشفى صدر المحلة قبل امتداده لمبنى الإدارة الصحية جانب من الحريق
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع فى نخلة داخل سور مستشفى صدر المحلة، بجوار مبنى الإدارة الصحية ثان المحلة، وكادت النيران أن تمتد لمبنى الإدارة.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى نخلة داخل سور مستشفى صدر المحلة، انتقلت سيارة مطافى لمكان البلاغ.

 

وتبين أن الحريق ناتج عن حرق الحشائش وامتدت إلى النخلة، وكادت النيران أن تمتد لمبنى الإدارة الصحية الموجود داخل المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


محافظة الغربية

المحلة

مستشفى صدر المحلة

حريق داخل مستشفى صدر المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق بشقة سكنية بالدقى دون إصابات

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 08:00 م

فى انتظار الهدم والترميم.. بث مباشر من مكان حريق مطعم جليم بالإسكندرية

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 04:13 م

ملحمة الـ 15 ساعة.. 150 رجل إطفاء نجحوا فى إخماد حريق "الزرايب".. تعاون الأهالى مع رجال الحماية منع حدوث كارثة وصول النيران للزراعات والبيوت.. إسعاف 10 حالات اختناق.. و50 عربة إطفاء شاركت فى الملحمة

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 03:30 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بأشجار تابعة لوزارة الزراعة بالقناطر

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:52 م

حريق يتسبب فى انهيار جزئى لسقف مستودع لمواد البناء فى ضواحى موسكو.. فيديو

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:43 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة