"أحمد" مهندس مساحة فى المنوفية أيام الأسبوع وبائع عرق سوس الجمعة.. لايف وصور

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بث مباشر مع أحمد شحات القصير والمقيم بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والذى يعمل مهندس مساحة طوال أيام الاسبوع وبائع عرق سوس يوم الجمعة.

ويقول أحمد شحات القصير والمقيم بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أنه خريج كلية الآداب جامعة المنوفية قسم مساحة2012 ويعمل مهندس مساحة بأحدى شركات المقاولات ويقوم ببيع العرقسوس بقريته شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية يوم الجمعة.

وأضاف أنه بدأ العمل على عربة العرقسوس منذ الصف الأول الابتدائى برفقة والده وأصبح هو من يقوم بالعمل بعد كبر سن والده، ويشير إلى أنه يعمل بهذه المهنة منذ24عاما لمساعدة أسرته وتوفير مصاريفه حيث أنه متزوج منذ فترة وجيزة.

وأشار إلى أنه لم يشعر يوما بالحرج أو الكسوف وهو يعمل على عربة العرق سوس نهاريا لأنها شغلانة حلال ومفيهاش حاجه حرام، ويضيف شحات أعمل يوم الجمعة من8صباحا وحتى10مساء لافتا أنه إكتسب حب وتقدير الناس أكثر من الفلوس.

وأشار أن شهور رجب وشعبان ورمضان ويوم عرفة مواسم وشهور الصيف عموما لإقبال الصائمين على شراء العرقسوس لتناوله على الإفطار وشربه مثلجات فى مواجهة الحر، ويشير أنه يحافظ على الصلاوات الخمس ورضا وبر الوالدين.

وأكد أحمد على توجيه رسالة للشباب أن الشغل مش عيب مدام عمل شريف من عرق الجين ولا مانع من البحث عن عمل بجانب العمل الوظيفى فى شغلتى.



المهندس أحمد بائع عرق سوس



المهندس أحمد بائع عرق سوس



المهندس أحمد بائع عرق سوس