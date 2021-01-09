وكيل تعليم بنى سويف تتابع تطبيق الإجراءات الوقائية وأعمال ميكنة الخدمات

بنى سويف هانى فتحى

تفقدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف الإدارات التعليمية فى ببا ،الفشن وبنى سويف، لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية وتخفيض عدد العاملين"بالتناوب" المقرر قانونياً.

كما تابعت وكيلة الوزارة أعمال الملف الإليكترونى الجارى تنفيذه للعاملين التابعين للمديرية، مؤكدة على تكليف محافظ بنى سويف بإنجاز ذلك الملف، والذى يأتى ضمن توجيهات الدولة نحو التحول الرقمى وكخطوة هامة فى إطار المشروع داخل الجهاز التنفيذى للمحافظة.

وناقشت وكيل الوزارة الموقف التنفيذى لميكنة الإجراءات الحكومية، والتى تبدأ بتخزين الملفات إليكترونياً ضمن الخطة التى يتبناها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم وتحت إشراف وتوجيهات وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، والتى تهدف إلى ميكنة المعاملات الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات لجمهور المواطنين من أولياء الأمور والطلاب وغيرهم.

وتفقدت وكيل الوزارة مستوى الانضباط داخل دواوين الإدارات التعليمية والاهتمام بالنظافة العامة، حيث قررت مجازاة مسئول قسم النظافة بإدارة ببا التعليمية لتدنى مستوى النظافة بالديوان العام للإدارة.